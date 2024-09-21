Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Milli boksörler, Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanmayı hedefliyor.

21.09.2024 11:47
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Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Öğretmenlerinin yönlendirmesi, çevrelerindeki sporcuların başarılarının örnek olması ya da yeteneklerinin keşfedilmesiyle boks sporuna kazandırılan Evin Erginoğuz, Ahmet Peker, Şeyma Düztaş ve Yaren Düztaş, elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.

Şu ana kadar birçok şampiyonadan madalyayla dönen 4 milli boksör, son olarak 15-23 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda da kendi kategorilerinde birinci oldu.

Bu sayede 8-22 Ekim'de Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde boks milli takım antrenörü Ayhan Öz'ün yönetiminde günde çift idman yapıyor.

"Takım olarak altın madalyayla dönmek istiyoruz"

Sporculardan 22 yaşındaki Şeyma Düztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Türkiye müsabakalarında derecelerinin olduğunu söyledi.

Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Düztaş, "Günde çift idman yaparak, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 20 günlük milli takım sürecinden sonra şampiyonaya katılacağız. Takım olarak birbirimize destek oluyoruz. Avrupa'ya tekrar gideceğimiz için heyecanlıyız. Daha tecrübeli, hırslı ve azimli şekilde gideceğiz. Takım olarak altın madalyayla dönmek istiyoruz. Ülkemiz adına bu gururu yaşamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Antrenörleri eşliğinde müsabakalara sıkı hazırlandıklarını ifade eden 22 yaşındaki milli boksör Evin Erginoğuz ise "Kısa süre önce Türkiye Şampiyonası'ndan döndük, takım olarak çok iyi hazırlanmıştık ve Türkiye birincisi olduk. 8 Ekim'de Bulgaristan'a gideceğiz. Orada da başarılı bir performans göstermeyi hedefliyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutup, altın madalyayla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bu yıl yapılacak şampiyonalara iddialı hazırlandığını dile getiren 19 yaşındaki milli boksör Yaren Düztaş, Avrupa şampiyonası için heyecanlı olduklarını anlattı.

Hedeflerini her zaman yüksek tuttuklarını vurgulayan Düztaş, "Müsabakanın iyi geçmesini temenni ediyoruz. İlk hedeflerimizden biri şampiyonayı en güzel şekilde geçirmek. Diğer bir hedefimiz de Dünya Şampiyonası'na takımca katılmak." ifadelerini kullandı.

2022'de Avrupa üçüncüsü olan Ahmet Peker de sıkı çalışarak çok yaklaştığı Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Sporcuları şampiyonalara hazırlayan boks milli takım antrenörü Ayhan Öz, Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 4 sporcusunun birinci ve 3 sporcusunun da üçüncü olduğunu belirtti.

Müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Öz, "Sporcularımız azimli, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 8-22 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımın hepsi birbirinden başarılı. Onlara her zaman güveniyorum. Bugüne kadar elde ettikleri başarılarla bizi hep gururlandırdılar. Bundan sonra da aynı başarıyı göstereceklerine inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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