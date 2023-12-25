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Vanspor FK, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Vanspor FK, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Vanspor FK'nın gollerini Harun Kavaklıdere, Emre Öztürk ve Onurcan Güler attı.

Vanspor FK, Bursaspor\'u 3-0 mağlup etti
25.12.2023 - 16:08,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Tayfun Sarı, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Emre Öztürk, Medeni Bingöl (Şerif Doğan dk. 71), Ahmet Eren, Zafer Göktuğ Erdem (Onurcan Güler dk. 46), Erdem Seçgin, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere (Alpay Koçaklı dk. 73), Hasan Bilal (Ahmet Ülük dk. 46), Bahattin Berke Demircan (Bertuğ Bayar dk. 57)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Baran Arıkan (Ömer Turan Görgüç dk. 46), Yiğit Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Aptioğlu, Emre Tepegöz, Recep İnanç (Enes Gökhan dk. 46), Yusuf Sertkaya (Deniz Dirk Knibbe dk. 67), Barış Dalkıran, Berat Altındiş, Enes Solakoğulları (Eren Güler dk. 67)

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 14 pen.), Emre Öztürk (dk. 64), Onurcan Güler (dk. 66) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Berke Demircan (Vanspor FK), Enes Gökhan (Bursaspor) - VAN

Kaynak: İHA
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