Vanspor FK'de Hedef: Ligde Kalıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanspor FK'de Hedef: Ligde Kalıcılık

Vanspor FK\'de Hedef: Ligde Kalıcılık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanspor FK, bu sezon ligde kalmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Teknik direktör Yıldırım, kamp çalışmaları ve transfer planları hakkında bilgi verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'de "ligde kalıcı olmak" öncelikli hedef olarak belirlendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan Vanspor FK'nin teknik direktörü Murat Yıldırım, AA muhabirine, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

Erzurum'daki kamp ortamından memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "Geçen sene kampımız Kayseri'deydi ama genelde sahalarından dolayı Erzurum'u tercih ediyoruz. Konumu ve kaldığımız otel de güzel." dedi.

Transfer planları

Yıldırım, kadroyu 7-8 kaliteli oyuncuyla güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Gerçekçi hedeflerle yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz bu takımı kalıcı olarak ligde tutmak. Biraz sancılı başladık ama Allah'ın izniyle transferlerimiz gerçekleşecek. Normal sezona göre hazırlıklara biraz geç başladık. Adaptasyon ve uyum sürecini kısa sürede atlatabilirsek ikinci hedefimiz de play-off oynamak." ifadelerini kullandı.

Takımın play-off tecrübesi yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"İki sezon önce bu takımı play-off'tan çıkarmıştık. Geçen sezon da Malatya Yeşilyurt ile play-off finali oynadık. Ekip olarak bu sürece hazırız. Birkaç kaliteli takviyeyle iddialı bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçecek ancak ilk hedefimiz ligde kalıcılığı sağlamak, ardından da play-off'a kalmak."

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor FK'de Hedef: Ligde Kalıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:41:14. #7.13#
SON DAKİKA: Vanspor FK'de Hedef: Ligde Kalıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.