Vanspor FK, Erokspor'u 1-0 Yendi

Vanspor FK, Erokspor\'u 1-0 Yendi
17.08.2025 21:24
Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Furkan Ulu

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestıs Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 80), Alıou Badara Traore (Jefferson Nogueira Junior dk. 46), Francesc Crespi Regis, Ivan Cedric Bikoue Embolo, Benito Ramirez Del Toro (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 80), Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 90+2), Mehmet Özcan (Mert Çölgeçen dk. 66), Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Burak Kavlak

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Dimitri Kevin Cavare, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berat Luş dk. 72), Guelor Kanga Kaku (Eray Korkmaz dk. 30), Mame Mor Faye (Mikail Okyar dk. 39), Amilton Minervino da Silva, Olarenwaju Ayobami Kayode (Hamza Catakovic dk. 73)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Yunus Emre Gedik, Yusuf Yucer, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Embolo (dk. 57) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 26) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Dimitri Kevin Cavare (Esenler Erokspor) - VAN

Kaynak: İHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
