Vanspor FK İçin Stadyum Değişiklikleri - Son Dakika
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Vanspor FK İçin Stadyum Değişiklikleri

Vanspor FK İçin Stadyum Değişiklikleri
31.07.2025 13:17
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Vanspor FK'nın 1. Lig'e çıkmasıyla Van Atatürk Stadyumu'nda basın tribünü yetersiz bulundu.

Vanspor FK'nın, Trendyol 1. Lig'e çıkmasıyla Van Atatürk Stadyumu'nda değişikliklere gidildi. Yapılan değişikler çerçevesinde basın tribününün yetersiz ve uygun yere yapılmadığını ifade eden gazeteciler, basın tribününün yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu.

Van'da görev yapan basın mensupları, Van Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. 2025-2026 futbol sezonunda Vanspor FK'nın, 1. Lig'de mücadele edeceğini ifade eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi İkram Kali, "Buna göre Van Atatürk Stadı'nda düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler çerçevesinde basın tribününde de düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeleri yerinde görmek, eksikler varsa onları yetkililere bildirmek üzere gazeteci arkadaşlarla birlikte stada geldik. Türkiye Futbol Federasyon'undan bir ekip buraya geldi. Bu ekip incelemeler yaptı. Normal olarak 1. Lig'de bulunan bir takımın stadyumunda olması gerekenleri asgari düzeyde tespit edip kulüp ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirip buna göre bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeler çerçevesinde basın tribünü ile girişi de ayrı olacak. Bu düzenleme ile basın mensubu arkadaşlarımız maçları daha rahat bir şekilde takip edecek. Daha önce statta basın mensubu arkadaşlar için malzeme odası ve tuvalet yoktu. Şu an onlar yapılıyor. Tespit ettiğimiz eksiklikleri yetkililere bildirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Vanspor'un 1. Lig'e yükselmesi nedeniyle Van Atatürk Stadı'nda düzenlemeler yapıldığını ifade eden Kali, "Gazeteci arkadaşlarla basın tribününde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledik. Basın tribünü koltukları yetersiz ve dikey planlanmış. Sağ tarafta güvenlik demir bariyeri, altta reklam panosu nedeniyle maç takibi mümkün değil. Ancak ayakta maç izlenebilir. Çözüm için koltukların yukarı basamaklarda 2-3 sıra yatay olarak yerleştirilmesi sorunu çözer. Şeref ve basın tribünü girişlerinin aynı yerden verilmesi ciddi sorunlara yol açacaktır. Girişlerin ayrı yerlerden verilmesi gerekiyor. Ayrıca foto muhabirleri girişiyle ilgili düzenleme yapılacaksa basın tribünü tarafından yapılmasını istiyoruz. Gördüğümüz sorunları yetkililere ilettik. Yetkililer de konuyla ilgileneceklerini söyledi. Şimdiden kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

"Basın tribünü yetersiz ve uygun yere yapılmadı"

Vanspor FK'nın, 1. Lig'e çıkmasıyla statta önemli değişikliklere gidildiğini ifade eden İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, "Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi İkram Kali ve gazeteci arkadaşlarla birlikte stada geldik. Giriş ve basın için yapılan dinlenme malzeme odası güzel, basın tribünü yetersiz ve yanlış yere yapıldı. Meslektaşlarımız burada müsabakaları rahat takip edemeyecek. Lig başlanmadan ve buradaki düzenleme çalışmaları bitmeden basın tribününün kapasitesi artırılmalı ve düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde her maç basın mensupları sıkıntı yaşayacak. Konuyu TFF ile Van Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir'ye ilettik. Düzenleme yapacaklarını söylediler. İnşallah düzenlemeyi yaparlar. Meslektaşlarımız sezon boyu sorunsuz bir şekilde müsabakaları takip ederler" şeklinde konuştu.

İncelemelerde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi İkram Kali, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Demirören Haber Ajansı (DHA) Van Bölge Müdürü Feryat Erdemir, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürü Cemal Aşan ve Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aşan yer aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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