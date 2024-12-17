Vanspor FK Rizespor'a 6-0 Mağlup - Son Dakika
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Spor

Vanspor FK Rizespor'a 6-0 Mağlup

Vanspor FK Rizespor\'a 6-0 Mağlup

Vanspor FK, Rizespor karşısında bireysel hatalarla 6-0 yenildi. Teknik direktör Yıldırım açıklamalarda bulundu.

17.12.2024 22:07
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Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, Rizespor'a karşı mağlup olmalarıyla ilgili, "Tabii ilk defa oynayanlar oldu. 6 golü de bireysel hatalardan dolayı yedik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, maça çıkmadan önce 24 saatlik bir dinleme süreleri dahi olmadığının altını çizerek, "Pazar günü maçı bitirdikten sonra oynamayan arkadaşlarımıza altyapıdan takviye yaptık. 18 kişilik bir kadro ile geldik buraya. Rize'ye direkt seferler olmadığı için bildiğiniz üzere mecburen karayoluyla gelmek zorunda kaldık. Erzurum'dan sonra yollar bayağı kötüydü. 14 saatlik bir yolculuktan sonra vardık buraya. Yani 24 saat bile dinlenme fırsatı olmadan, pazar günü maç yaptık, pazartesi sabah 08.00'de yola çıktık. Buraya dün akşam vardık. Antrenman yapma şansımız bile olmadı. İşte o oynamayan genç bir kadro ile sahaya çıkarmaya çalıştık. Farklı da bir skor oldu, tabii ilk defa oynayanlar oldu. 6 golü de bireysel hatalardan dolayı yedik. Rizespor camiasını, İlhan Hocamı, ekibini, herkesi kutluyorum" dedi.

Karaman FK ile 22 Aralık Pazar günü oynayacakları TFF 2. Lig 18. hafta karşılaşmasına odaklandıklarını kaydeden Yıldırım, maçtan galip çıkarak lig arasına girmek istediklerini ifade etti. Yıldırım, "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. son hafta Mersin İdman Yurdu ile Pazar günü maç yaptık. 5-1 bir net bir skor aldık. Son haftaya gidiyoruz. Bu hafta deplasmanda Karaman'la oynayacağız. Karaman maçı ile ilk devreyi bitiriyoruz. Bizim için lig daha önemli. Allah'ın izniyle son maçı da yendikten sonra başkanımızla oturacağız, yönetim kurulumuzda devre arası kamp programıdır, transferlerdir, bu takımı bir üstü geç çıkarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. İnşallah sonunda da bu takım Allah'ın izniyle çıkacaktır" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vanspor FK Rizespor'a 6-0 Mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanspor FK Rizespor'a 6-0 Mağlup - Son Dakika
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