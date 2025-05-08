Vanspor\'un Play-off Zaferi

TFF 2. Lig Play-off 1. Turu'nda Vanspor'un Menemen FK karşısında aldığı galibiyet, Van'da büyük sevinçle karşılandı.

Kent meydanında kurulan dev ekrandan maçı takip eden yüzlerce taraftar, alınan 3-1'lik galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Takımlarının attığı her golde sevinç çığlıkları atan taraftarlar, meşaleler yakarak meydanda kutlama yaptı.

Mücadele Menemen İlçe Stadı'nda oynandı. Vanspor, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük kurarak sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Alınan bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip, play-off'ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Van'da adeta sevinç seli oluştu. Meydanda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı. - VAN