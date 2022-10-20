VAR sistemi bilgilendirme toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR, neredeyse her hafta puan kaybına uğrayan takımlarımız tarafından bol miktarda eleştirilse de UEFA kuralları gereği minimum müdahale maksimum yarar çerçevesinde çalışıyor." dedi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükekşi, göreve geldikleri ilk günden beri öncelikli meselelere tüm futbol paydaşlarıyla çözüm üretmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Şüphesiz ki burada olduğu gibi tüm dünyada da gündemi en çok meşgul eden konulardan biri hakem performansı. Bizler futbolun güzelliklerini, bir araya getiren heyecanını, ailelerin, çocukların hafta sonu eğlencesini, hakemle değil maç performansıyla konuşulan futbolu gündeme getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük çoğunluk tarafından hala bilinmeyen veya yanış bilinen VAR protokolü"

Gelişen ve büyüyen bir futbol ekonomisi olduğunu ancak bu sayede kulüplere daha fazla gelir kaynağı yaratabileceklerini, ihale fiyatlarını ikiye katlayabileceklerini ve futbolu başka pazarlara ihraç edebileceklerini kaydeden Büyükekşi, "Buraya sizi davet etme amacımız, büyük çoğunluk tarafından hala bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak ve futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, gelecek haftadan itibaren VAR merkezinin, maç yapılmayan günlerde, önceden randevu alınarak tüm basın mensuplarına, kulüp başkanlarına ve teknik direktörlere ziyaret için açacaklarını ifade ederek, "Bu uygulamaya ilk olarak salı günü, Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanlarıyla başlıyoruz. VAR, neredeyse her hafta puan kaybına uğrayan takımlarımız tarafından bol miktarda eleştirilse de UEFA kuralları gereği minimum müdahale maksimum yarar çerçevesinde çalışıyor." değerlendirmesi yaptı.

"VAR'ı en iyi uygulayan örnek ülke olma hedefimiz var"

VAR teknolojisinin, hayatımıza girdiği günden itibaren, bariz hataların önlenmesi konusunda futbola büyük fayda getirmiş önemli bir yenilik olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Geçmişle kıyaslandığında futbol, VAR sayesinde daha şeffaf seviyeye geldi. Hala gelişmeye muhtaç alanlar var. Dünya Kupası'nda VAR'la ilgili yeni bir sistem, yarı otomatik sistem denenecek. 2022-23 sezonu itibarıyla dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ligler arasında yer aldığımız gerçeğinin de özellikle altını çizmek istiyorum. Hiç durmadan ve büyük iyi niyetle çalışıyoruz. VAR'da farklı ülke yapıları ve uygulamalarını inceliyor, onlarla fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Eğitimlere büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan örnek ülke olma hedefimiz var. Eksiklerimizi her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz, teknolojik donanımlarımızı devamlı yeniliyoruz.

Tüm futbol paydaşlarımıza bize destek olmaları çağrısı yapmak istiyorum. Her puan kaybı sonrası eksik bilgi ve hayali çizgilerle VAR sistemini ve hakemi hedef almak, VAR'ın nerede devreye girip, girmediği, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği, 1 dakikadan az sürede toplanması gereken onlarca kamera görüntüsünün seçim kriterini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak ve VAR sistemini koruyup destek sağlamak içi yardımlarınızı rica ediyoruz."

Başkan Büyükekşi, Türk futbolunun marka değeri için tüm futbol paydaşlarını maddi ve manevi zenginleştirmeyi hedeflediklerini de dile getirerek, "Futbol ailesinin bütün paydaşlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken hepimiz, kulüplerimizin saha içi performanslarını öne çıkaran, fair play odaklı haber akışını, bir bütün olarak pozitif olanı, güzeli, iyiyi öne çıkarmalıyız. VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için bir çizgi film hazırladık." görüşünü sundu.

VAR sistemi sunumu

Toplantıda, VAR sistemini anlatan kısa bir çizgi film izletildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Murat Ilgaz da VAR sistemiyle ilgili sunumu yaptı.

VAR sisteminde birçok ülkede kullanılan Hawk-eye kamera sisteminin kullanıldığı anlatılan sunumda, VAR protokolüyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir. VAR açık ve bariz hata arar. VAR'ın felsefesi, 'karar doğru mu değil, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. VAR'da minimum müdahale maksimum yarar gözetilir, amaç yüzde yüz doğruluk elde etmek değildir. Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir. VAR hakemi, hakeme inceleme önerisinde bulunabilir. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir. Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir. VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir. AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder. Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir."

Sunumun ardından VAR merkezi basın mensuplarının ziyaretine açıldı.