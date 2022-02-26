VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika
Üye Girişi

VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

26.02.2022 17:59
VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali (Dk. 77 Ömer Ali), Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih), Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Trezeguet (Dk.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali (Dk. 77 Ömer Ali), Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih), Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Trezeguet (Dk.77 Gulbrandsen), OkakaVAVARCARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Salih, Burak, Balkovec, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Toure (Dk. 65 Levent), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz)GOLLER: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir) - Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (Vavacars Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Caner, Levent (Fatih Karagümrük) - Salih Uçan, Okaka (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir, 25'inci dakikada Trezeguet ile öne geçerken, Karagümrük'ün gollerini 39'uncu dakikada Borini, 41'inci dakikada ise Ahmed Musa kaydetti. Turuncu lacivertli takım 46 puanda kalırken, kırmızı-siyahlılar puanını 39'a yükseltti. 25'inci dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Pizzi'nin ceza sahasına ortasında Trezeguet'nin arka direkte dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.39'uncu dakikada Salih Dursun'un uzun pasında Epureanu'nun müdahalesiyle top Bistrovic'in önünde kaldı. Hırvat oyuncunun pasında Borini'nin sert şutuyla maça eşitlik geldi: 1-1.41'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan Emre Mor rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert ortasında Ahmed Musa topu ağlara gönderdi: 1-2.Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.63'üncü dakikada Salih Uçan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti Başakşehir 4 maç sonra kaybetti Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol

Fatih Karagümrük, Başakşehir, Ömer Ali, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 18:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement