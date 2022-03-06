Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 76 Karamoh), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 67 Adnan Uğur), Bistrovic, Levent Mercan (Dk. 46 Salibur), Emre Mor, Ahmed Musa
Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 83 Rayan), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Dk. 83 Bamba), Poko, Pinares (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Rodriguez (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 66 Tolga Ünlü)
Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmed Musa, Dk. 79 Salibur, Dk. 90 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Altay, 0-0 berabere kaldı.
57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.
Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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