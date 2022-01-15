Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Adnan Uğur, Biglia, Karamoh (Dk. 75 Salibur), Emre Mor (Dk. 60 Bistrovic), Borini (Dk. 84 Alparslan Erdem), Pesic
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Dk. 66 Deniz Hümmet), Cemali Sertel (Dk. 66 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Phiri), Djokovic (Dk. 86 Dabo), Boldrin, Alper Potuk, Boyd (Dk. 66 Mendes), Pohjanpalo
Goller: Dk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 77 Zukonavic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 26 Biglia, Dk. 72 Zukanovic, Dk. 86 Salibur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Holmen, Dk. 86 Sabo (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
52. dakikada Boyd'un sağdan ortasında altıpas üstünde Salih Dursun'un ters vuruşunda, top direk dibinden kornere çıktı.
73. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Pesic'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bistrovic'in vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Pesic'in pasında, Salih Dursun topu ağlara gönderdi: 2-0.
Müsabaka, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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