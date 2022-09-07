Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
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Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'te

07.09.2022 17:08
Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'te

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Bursaspor altyapısında yetişen başarılı kanat oyuncusu, çeşitli yaş gruplarında 10 kez milli formayı terletme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

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