İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Bursaspor altyapısında yetişen başarılı kanat oyuncusu, çeşitli yaş gruplarında 10 kez milli formayı terletme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.