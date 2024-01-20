VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Dk. 46 Biraschi), Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 79 Emir Tintiş), Paoletti, Güven Yalçın (Dk. 90+1 Lawrance), Eysseric, Teklic (Dk. 60 Lasagna), Serdar Dursun (Dk. 79 Can Keleş)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Emirhan İlkhan), Piatek, Figueiredo (Dk. 72 Keny)
Goller: Dk. 45 Paoletti (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir), Dk. 88 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 76 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 56 Opoku, Dk. 58 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VacaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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