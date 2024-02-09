VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao'yu transfer etti - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao'yu transfer etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao\'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Brezilyalı forvet Marcao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Marcao, daha önce Al-Ahli takımında forma giymişti.

09.02.2024 23:43
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Brezilyalı forvet Marcao'yu transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Deneyimli golcü son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giydi.

Kaynak: AA

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