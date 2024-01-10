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VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Karagümrük ekibi, Rohden ve Lasagna'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor\'u 4-1 mağlup etti
10.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:24
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken

Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hasan Ali Kaldırım (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u sahasında 4-1 mağlup etti.

52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.

79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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