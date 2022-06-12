VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi

12.06.2022 16:43
VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.2020/2021 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.


YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Pirlo'nun peşinde Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Pirlo'nun peşinde
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement