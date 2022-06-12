VavaCars Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.2020/2021 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus 'ta görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: DHA

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