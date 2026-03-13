Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

13.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığı ve Portekizli yıldız için yıllık 15 milyon euroya kadar maaş teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Galatasaray, dünya yıldızı Bernardo Silva'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City forması giyen Portekizli futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN RAPORU DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİYOR

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray'da yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ihtimali yüksek olan Galatasaray, bu doğrultuda önemli bir transfer hamlesi için girişimlerini hızlandırdı.

BERNARDO SILVA İÇİN GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın transferi için önemli adımlar attı. İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun menajeriyle yaklaşık iki ay önce ilk temasın kurulduğu, görüşmelerin ise ikinci aşamaya geçtiği belirtildi.

YILDIZ FUTBOLCU İLGİDEN MEMNUN

Haberde, Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve nisan ayında taraflar arasında maaş ve sözleşme şartlarının detaylı şekilde görüşülmesinin planlandığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO MAAŞ GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, imza parasıyla birlikte Portekizli yıldız için yıllık net 15 milyon euro maaşı gözden çıkardığı öne sürüldü. Bernardo Silva ile Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona ve Milan'ın da ilgilendiği ancak Avrupa'daki kulüplerin bu seviyede bir maaş teklifine çıkmasının zor olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 852 dakika sahada kalan Portekizli futbolcu, 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yalannnnnnnnnnn haberrrrr 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:29:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.