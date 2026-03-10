Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti - Son Dakika
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
10.03.2026 13:56
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştirerek ''Osimhen pozisyonunda arkasını döndüğü an kariyerini bitirdi'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir iftar davetinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Galatasaray ile oynanan derbinin hakemi Ozan Ergün hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"VAR EKİBİNE GÜVENMİYORUM"

Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar davetinde konuşan Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan Portekizli VAR eğitmenleri hakkında ciddi şüpheleri olduğunu söyledi. Adalı, bu isimlerle ilgili Portekiz'de de araştırma yaptığını belirterek olumlu bir görüş duymadığını ifade etti.

Adalı, "Portekiz'den bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevlerini bırakmalarını istiyorum" dedi.

"VAR KORİDORUNDAKİ GÖRÜNTÜLER AÇIKLANSIN"

Beşiktaş Başkanı, özellikle VAR odasının bulunduğu koridordaki kamera görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Gerekirse telefon bağlantı kayıtlarının da incelenmesi gerektiğini belirten Adalı, konunun peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.

Adalı ayrıca MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılması gerektiğini savunarak, "Kuruluna hakim olamıyor, istifa etmeli" ifadelerini kullandı.

"O AN KARİYERİNİ BİTİRDİ"

Derbi maçın hakemi Ozan Ergün'e de sert eleştiriler yönelten Adalı, genç hakemin sahada hata yapabileceğini ancak bazı pozisyonların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serdal Adalı, "Ozan Ergün genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ama Osimhen'in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü ya... O an bitti işte. Ozan Ergün kariyerini bitirdi, yazık" sözleriyle tepki gösterdi.

