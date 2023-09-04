Vedalaşmaya damga vuran anlar! Erdoğan, Putin'e futbolcunun durumunu sordu - Son Dakika

Vedalaşmaya damga vuran anlar! Erdoğan, Putin'e futbolcunun durumunu sordu

Son Güncelleme: 04.09.2023 19:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Putin'le vedalaşan Erdoğan, Putin'e Sparta Prag'daki bir futbolcunun durumunu sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Karadeniz kıyısında yer alan Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi.

SOÇİ'DE ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gitti. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi öğle saatlerinde başladı. Görüşmenin ana gündem maddeleri Rusya- Ukrayna savaşı ve Moskova'nın tek taraflı feshettiği Tahıl Koridoru Anlaşması oldu.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti. Dünya iki liderin Soçi'deki zirvesine kilitlenirken, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan ve Putin açıklamalarda bulundu.

BİR FUTBOLCUNUN DURUMUNU SORDU

Putin, görüşme sonrası Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan ise tam vedalaşırken Putin'e Sparta Prag'daki bir futbolcunun durumunu sordu.

Recep Tayyip Kahya, Sparta Prag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedalaşmaya damga vuran anlar! Erdoğan, Putin'e futbolcunun durumunu sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedalaşmaya damga vuran anlar! Erdoğan, Putin'e futbolcunun durumunu sordu - Son Dakika
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