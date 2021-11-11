Vedat Alyaz: "Sahte dünya şampiyonları sektöre zarar veriyor"

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, son dönemde oldukça yaygınlaşan sahte dünya şampiyonluk maçı veya kemerleri ile ilgili "Ömrünü dövüş sporuna harcayan gerçek şampiyonların moral ve motivasyonunu bozuyor, sektöre zarar veriyor" dedi.

Türk boksunun efsane boksörü Sinan Şamil Sam'ın 2004 yılında basın danışmanlığıyla dövüş sporları dünyasına giren ve ardından dünya şampiyonu Fırat Arslan, Selçuk Aydın ve neredeyse tüm profesyonel boksörlerlerin basın danışmanlığını yürüten Vedat Alyaz, son dönemlerde sahte şampiyon ve şampiyonlukların iyice arttığını ve bunun da dövüş sporlarına büyük zarar verdiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel boksta dünya şampiyonluk maçına çıkabilmeniz için dünya sıralamasında ilk onlarda veya en kötü ihtimalle ilk yirmide olmanız gerekir. Bakıyorsunuz adam dünya sıralamasında üç yüzüncü sırada ve dünya şampiyonluk maçına çıkıyor. Böyle bir şeyin resmiyette mümkünatı yoktur. Ancak kendi kafalarından bir federasyon uyduruyorlar, Çin'den de iki sahte kemer bastırıyorlar ve bir de bakıyorsun ki, adam dünya şampiyonu oldu. Bu emek hırsızlığıdır. Ben dünya şampiyonluk maçına çıkan boksörlerle çok çalıştım. Bunlar ömürlerini bu spora adıyorlar, zorlu antrenmanlarda çile çekiyorlar, tüm ömürlerini bu şampiyonluk maçı için veriyorlar, hayatlarında güzel olan aileleri başta olmak üzere her şeyden feragat ediyorlar ve bu emeklerinin karşılığında dünya şampiyonu oluyorlar."

"İnsanları spordan soğutuyorlar"

Sporseverleri yanıltarak, kafasını karıştıran bunun gibi oluşumlara müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizen Vedat Alyaz, "Bu hem ömrünü spora adayan gerçek şampiyonların emeklerini çalmaktır ve hem de ring sporları seyircisini bu spordan soğumasına sebebiyet vermektir. Burada Spor Bakanlığımızın ve Dövüş Sporları Federasyonlarının birlikte oturup bu konuda çözümler üretmesi gereklidir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL