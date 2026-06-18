Vedat Muriqi İstanbul'a Geldi - Son Dakika
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Vedat Muriqi İstanbul'a Geldi

18.06.2026 21:42
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Fenerbahçe'nin anlaştığı Vedat Muriqi, İstanbul'a iniş yaptı ve taraftarları selamladı.

FENERBAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli ekipten kısa bir süre önce yapılan açıklamada son olarak İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Prensip anlaşmasına varılan Kosovalı futbolcu, saat 21.00'de İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapan Vedat, çıkışta kendisini bekleyen taraftarlara el salladı. 32 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Vedat Muriqi, yapılacak olan sağlık kontrolü ve son görüşmelerin ardından resmi imzayı atacak.

Öte yandan Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giymişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi İstanbul'a Geldi - Son Dakika

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