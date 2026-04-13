Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş
13.04.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mallorca formasıyla Rayo Vallecano'ya karşı attığı golle Samuel Eto'o'nun gol rekorunu geçerek kulübün en golcü oyuncusu olan Vedat Muriqi, taraftarların kendisi için yaptığı bir tezahürat karşısında hayrete düştü. İspanyol taraftarlar stadı "Muriqi, Ballon d'Or!" sesleriyle inletirken, Kosovalı golcü bu tezahürata esprili bir yanıt vererek, ''Bu insanlar delirmiş!'' şeklinde konuştu.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Müsabakanın 36. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vedat Muriqi, arka direkte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Luvumbo ile gelişen atakta Vedat, ceza sahasında yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye yükselten golü kaydetti. 

ATTIĞI GOLLERLE TARİHE GEÇTİ

Vedat Muriqi attığı 2 golle birlikte Mallorca forması altında La Liga'da 55. golüne ulaştı ve 54 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Kosovalı forvet böylelikle lig tarihinin Mallorca adına en golcü ismi oldu.

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

VEDAT MURIQI İÇİN SÜRPRİZ TEZAHÜRAT

Kosovalı santrfor attığı gollerle takımını küme düşme hattının üstüne çıkarırken, San Moix Stadyumu'nda yapılan bir tezahürat ise 31 yaşındaki futbolcuyu adeta hayrete düşürdü. İspanyol taraftarlar tüm stadı "Muriqi, Ballon d'Or!" sesleriyle inletti. La Liga'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu anlar tüm ülkede geniş yankı uyandırdı. 

''BU İNSANLAR DELİRMİŞ!''

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, kendisine yapılan tezahüratlara esprili bir dille cevap vererek "Bu insanlar delirmiş! Ben nasıl Ballon d'Or'u kazanabilirim ki? Buraya ilk ayak bastığım günden beri bu adayı seviyorum, bu kulübü seviyorum, bu taraftarları seviyorum ama bu Ballon d'Or olayı, tezahüratlar haklı olsa da ve takdir etsem de, benimle hiçbir ilgisi yok." dedi. 

Son Dakika Spor Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:53:31. #7.12#
SON DAKİKA: Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.