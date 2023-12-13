 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray maçında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın 5'ine seçildi. 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle oynayan Carey Jr., galibiyette önemli bir rol oynadı.

Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi\'nin haftanın 5\'ine seçildi
13.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

P. Karşıyaka'nın 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 98-76 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr., zorlu mücadeleye gösterdiği performansla damga vururken süre aldığı 29 dakikada 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray maçında gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi tarafından ayın oyuncusu oldu

P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Vernon Carey Jr., kasım ayında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi. Basketbol Süper Ligi tarafından yapılamada, " Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu Vernon Carey Jr, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Kasım ayının En Değerli Oyuncusu oldu! 16.5 sayı, 7.5 ribaund, 23.0 verimlilik ortalamasıyla oynayan yıldız oyuncu, müthiş performansıyla Pınar Karşıyaka'nın Kasım ayındaki 4 galibiyetinin de mimarlarından oldu" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Galatasaray, Karşıyaka, Vernon, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi - Son Dakika


12:04
Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:11:59. #1.12#
SON DAKİKA: Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement