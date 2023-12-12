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Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi

Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın Afrikalı erkek futbolcusu seçildi. Kadınlar kategorisinde ise ödülü Nijeryalı Asisat Oshoala kazandı.

Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi
12.12.2023 - 00:09,
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Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.

Kaynak: AA
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İtalya, Futbol, Afrika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi - Son Dakika
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