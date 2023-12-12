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Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.
Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.
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