Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı - Son Dakika
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Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı

Victor Osimhen\'e bir talip daha çıktı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e Chelsea'nin ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal de talip oldu. İngiliz ekibi, Nijeryalı golcünün teknik direktörü Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşünüyor.

04.10.2024 20:22
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in talipleri artıyor.

ARSENAL İSTİYOR

Teamtalk'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Nijeryalı forveti transfer etmek istiyor. Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

CHELSEA DE İLGİLENİYOR

Yıldız futbolcu ile Premier Lig'den Chelsea'nin de ilgilendiği biliniyordu. Öte yandan Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasını bu sezon 4 kez giyen Victor Osimhen, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı - Son Dakika
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