Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in talipleri artıyor.
Teamtalk'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Nijeryalı forveti transfer etmek istiyor. Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.
Yıldız futbolcu ile Premier Lig'den Chelsea'nin de ilgilendiği biliniyordu. Öte yandan Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.
Galatasaray formasını bu sezon 4 kez giyen Victor Osimhen, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı - Son Dakika
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