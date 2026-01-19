Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a döndü. Yıldız futbolcunun bugünkü antrenmanda yer alması beklenirken, bir sorun çıkmaması halinde Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor.
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla forma giyen Victor Osimhen'e yeniden kavuştu. Nijeryalı yıldızın İstanbul'a geldiği belirtildi.
Osimhen'in Galatasaray'ın bugün gerçekleştireceği antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.
Osimhen'in sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen İstanbul'a geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?