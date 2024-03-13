Villarreal-Olympique Marsilya Maçı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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UEFA Avrupa Ligi son 16'lar rövanş karşılaşmasında yarın oynanacak Villarreal- Olympique Marsilya maçı dolayısıyla, güvenlik gerekçesiyle yarın öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı.

İspanya polisi tarafında "yüksek riskli" olarak açıklanan Villarreal-Olymique Marsilya maçı öncesinde bazı önlemler alındı.

Vila-Real Belediye Başkanı Jose Benlloch, TSİ 20.45 başlayacak maç için yaklaşık 1200 kadar Marsilyalı taraftarın kente gelmesinin beklendiğini açıklayarak, ana okul ve okulların öğleden sonra tatil edileceğini bildirdi.

Maç öncesi ve sonrası için kentteki güvenlik görevlisi sayısının da artırıldığı duyuruldu.

Villarreal, Marsilya'da oynanan ilk maçı 4-0 kaybetmişti.

Barcelonalı taraftarlar, Napoli maçı öncesi ve sonrasında polise saldırdı

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve Barcelona'nın Napoli'yi 3-1 yenerek elediği maç öncesi ve sonrasında olaylar çıktı.

Barcelona'nın fanatik taraftar grubu Boixos Nois'in, maç öncesinde ve sonrasında kavga etmek için Napolili taraftarlara yaklaşmaya çalıştığı, polisin müdahalesi sonrasında da olayların çıktığı bildirildi.

Yerel yönetim yetkililerinden İspanyol basınına yapılan açıklamada, çıkan arbedede Katalan polisinden 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Polisin, kameralar aracılığıyla sorumluları teşhis etmeye çalıştığı bildirildi.