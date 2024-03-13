Villarreal-Olympique Marsilya Maçı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

UEFA Avrupa Ligi son 16'lar rövanş karşılaşmasında yarın oynanacak Villarreal- Olympique Marsilya maçı dolayısıyla, güvenlik gerekçesiyle yarın öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı.
İspanya polisi tarafında "yüksek riskli" olarak açıklanan Villarreal-Olymique Marsilya maçı öncesinde bazı önlemler alındı.
Vila-Real Belediye Başkanı Jose Benlloch, TSİ 20.45 başlayacak maç için yaklaşık 1200 kadar Marsilyalı taraftarın kente gelmesinin beklendiğini açıklayarak, ana okul ve okulların öğleden sonra tatil edileceğini bildirdi.
Maç öncesi ve sonrası için kentteki güvenlik görevlisi sayısının da artırıldığı duyuruldu.
Villarreal, Marsilya'da oynanan ilk maçı 4-0 kaybetmişti.
Barcelonalı taraftarlar, Napoli maçı öncesi ve sonrasında polise saldırdı
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve Barcelona'nın Napoli'yi 3-1 yenerek elediği maç öncesi ve sonrasında olaylar çıktı.
Barcelona'nın fanatik taraftar grubu Boixos Nois'in, maç öncesinde ve sonrasında kavga etmek için Napolili taraftarlara yaklaşmaya çalıştığı, polisin müdahalesi sonrasında da olayların çıktığı bildirildi.
Yerel yönetim yetkililerinden İspanyol basınına yapılan açıklamada, çıkan arbedede Katalan polisinden 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Polisin, kameralar aracılığıyla sorumluları teşhis etmeye çalıştığı bildirildi.
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi. Koç ayrıca FETÖ ile mücadelede Galatasaray'ı er meydanına çıkmaya çağırdı ve Türk futbolunda yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas pres oyunları ve sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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