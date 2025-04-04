Villeneuve d'Ascq LM, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Villeneuve d'Ascq LM, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu

Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Kadınlar Avrupa Kupası final serisinde İspanya'nın BAXI Ferro takımını mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk maçta 78-75 galip gelen Fransız ekibi, rövanşta da 84-70'lik skorla zafere uzandı. Carla Leite, final serisinin En Değerli Oyuncusu seçildi.

04.04.2025 20:25  Güncelleme: 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADINLAR Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, İspanya temsilcisi BAXI Ferro takımını 84-70 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinde İspanya temsilcisi BAXI Ferro takımı ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, deplasmanda aldığı 78-75'lik galibiyetin ardından evinde oynadığı rövanş maçını da 84-70 kazanarak şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezon Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) final oynayan Villeneuve d'Ascq LM, bu kez Kadınlar EuroCup'ta kupaya uzanarak 10 yıl önce aynı turnuvada elde ettiği şampiyonluğun yanına bir yenisini ekledi.

Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), ilk maçta 25 sayı kaydeden ve rövanşta 16 sayı, 7 asistlik performans sergileyen Carla Leite oldu. Bu zaferle birlikte Villeneuve d'Ascq LM, turnuvayı birden fazla kazanan üçüncü takım olarak Dynamo Moscow ve Galatasaray'ın yanına adını yazdırdı. Türkiye'den Kadınlar EuroCup'ta yer alan Bodrum Basketbol normal sezonda, Galatasaray Çağdaş Factoring Son 16 Turu'nda ve Beşiktaş ise çeyrek finallerde turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: DHA

Basketbol, İspanya, Fransa, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Villeneuve d'Ascq LM, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
Altın fiyatlarında korkulan oldu Altın fiyatlarında korkulan oldu
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş
44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu

21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş
19:19 44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
18:34 TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:41 Altın fiyatlarında korkulan oldu Altın fiyatlarında korkulan oldu
08:37 Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
08:18 Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 21:54:59. #7.12#
SON DAKİKA: Villeneuve d'Ascq LM, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement