Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı - Son Dakika
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Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı
16.06.2026 16:49
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sürüyor. Kaleci, sol bek, orta saha ve forvet takviyesi isteyen Italiano, onay verdiği 6 ismi yönetime sundu. İşte o isimler...

Beşiktaş’ta yeni sezona Vincenzo Italiano ile hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan teknik direktör, istediği takviyeler için yönetimle paylaştığı 6 ismi tek tek belirledi.

TRANSFER İSTENEN BÖLGELER

Italiano, kaleci, sol bek, 6 numara, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istiyor. Onayladığı isimleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcının istediği futbolcular da belli oldu.

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

KALECİ, SOL BEK VE 6 NUMARA

İtalyan teknik direktör, kaleci mevkisi için Chevalier ve Caprile’ye olumlu görüş bildirdi. Sol bekte listenin zirvesinde Kassoum Ouattara yer alırken, 6 numara için ise Roland Mandragora düşünüldü. 

ORTA SAHA VE FORVET

Orta sahaya Andre-Frank Zambo Anguissa’nın transferini isteyen Italiano’nun forvetteki en büyük hedefi ise Dusan Vlahovic.

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş yönetimi, bu 6 ismin de oldukça maliyetli olduğunu değerlendiriyor. Buna rağmen Başkan Serdal Adalı’nın tüm şartları zorlayarak transferleri gerçekleştirmeye çalışacağı belirtildi. 

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı - Son Dakika
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