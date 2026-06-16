Beşiktaş’ta yeni sezona Vincenzo Italiano ile hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan teknik direktör, istediği takviyeler için yönetimle paylaştığı 6 ismi tek tek belirledi.
Italiano, kaleci, sol bek, 6 numara, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istiyor. Onayladığı isimleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcının istediği futbolcular da belli oldu.
İtalyan teknik direktör, kaleci mevkisi için Chevalier ve Caprile’ye olumlu görüş bildirdi. Sol bekte listenin zirvesinde Kassoum Ouattara yer alırken, 6 numara için ise Roland Mandragora düşünüldü.
Orta sahaya Andre-Frank Zambo Anguissa’nın transferini isteyen Italiano’nun forvetteki en büyük hedefi ise Dusan Vlahovic.
Beşiktaş yönetimi, bu 6 ismin de oldukça maliyetli olduğunu değerlendiriyor. Buna rağmen Başkan Serdal Adalı’nın tüm şartları zorlayarak transferleri gerçekleştirmeye çalışacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı - Son Dakika
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