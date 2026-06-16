Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Beşiktaş’ta yeni sezona Vincenzo Italiano ile hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan teknik direktör, istediği takviyeler için yönetimle paylaştığı 6 ismi tek tek belirledi.

TRANSFER İSTENEN BÖLGELER

Italiano, kaleci, sol bek, 6 numara, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istiyor. Onayladığı isimleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcının istediği futbolcular da belli oldu.

KALECİ, SOL BEK VE 6 NUMARA

İtalyan teknik direktör, kaleci mevkisi için Chevalier ve Caprile’ye olumlu görüş bildirdi. Sol bekte listenin zirvesinde Kassoum Ouattara yer alırken, 6 numara için ise Roland Mandragora düşünüldü.

ORTA SAHA VE FORVET

Orta sahaya Andre-Frank Zambo Anguissa’nın transferini isteyen Italiano’nun forvetteki en büyük hedefi ise Dusan Vlahovic.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş yönetimi, bu 6 ismin de oldukça maliyetli olduğunu değerlendiriyor. Buna rağmen Başkan Serdal Adalı’nın tüm şartları zorlayarak transferleri gerçekleştirmeye çalışacağı belirtildi.