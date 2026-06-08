Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor - Son Dakika
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Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

08.06.2026 16:47
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Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario’yu hazırlık kampına dahil etmeme kararı aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. 

GİDECEK OYUNCULAR BELLİ OLUYOR

Siyah-beyazlı yönetim ile görüşme gerçekleştiren 48 yaşındaki deneyimli teknik adam, ilk olarak takımdan gönderilecek oyuncuların listesini belirlemeye başladı. 

Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

3 FUTBOLCU KAMPA GÖTÜRÜLMEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya’da kampa girecek Beşiktaş’ta kadro şekilleniyor. Bu doğrultuda Italiano'nun kiralık olarak gönderilen ve takıma dönecek olan Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceği belirlildi. Alınan kararın futbolculara ve menajerlerine iletildiği de belirtilirken, kulübün bu isimlerle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı kaydedildi.

Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

HER POZİSYONA TRANSFER YAPILACAK

Öte yandan Vincenzo Italiano, kadroda büyük bir değişiklik de yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların; kaleye, beklere, stoper hattına, merkeze, kanatlara ve forvet hattına takviyeler yapacağı vurgulandı. 

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor - Son Dakika
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