Vincenzo Montella: "VAR'lı bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "VAR'lı bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil"

23.04.2022 23:29
Vincenzo Montella: "VAR'lı bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil"

- Vincenzo Montella: "VAR'lı bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrası, "VAR'lı bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil.

- Vincenzo Montella: "VAR'lı bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrası, "VAR'lı bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türk futboluna göre sağlıklı bir sistem yok. Bu durum taraftarları da zedeliyor" dedi.

Mavi-lacivertli ekip, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Öncelikle rakibi tebrik etmek istiyorum. Sezon boyunca hak ettiklerini gösterip şampiyon oldular. Bizim taraftarımızı da bugün koreografi ve destek için tebrik ediyorum. Futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum. Ligin en iyi takımına karşı sonuna kadar mücadele verdiler ve hiç pes etmediler. Baktığınızda ben 10 yıldır hocalık yapıyorum. Hakemleri hiç şikayet etmiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri belkide 2. kez şikayette bulunuyorum. Ancak 30 yıllık profesyonel kariyerimde maç başlar başlamaz böyle bir penaltıyı verip maçın gidişatını değiştirmeyi hiç görmedim. İşin ilginç tarafı VAR'lı bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde bu penaltıyı vermeniz mümkün değil. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türk futboluna göre sağlıklı bir sistem yok. Bu durum taraftarları da zedeliyor" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un tekrarlanan penaltısı hakkında da konuşan Montella, "Tekrarlanan penaltı tekrar edilmesi gerekiyor muydu bilemiyorum. Gidip bakılabilirdi belki. Bir şey diyemiyorum. Daha çok beni üzen bir nokta var. 2-0'dan sonra ilk başta verilmeyen fauller verilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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