Barcelona\'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid\'in

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Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Barcelona'yı 4-1 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.

VINICIUS'TAN HAT-TRICK

Eflatun-beyazlılar, 7 ile 10. dakikalarda Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Barcelona, 33 dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle farkı 1'e indirdi. Vinicius, bir kez daha sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltı noktasından hat-trick yaparak farkı yeniden 2 yaptı.

RODRYGO, FİŞİ ÇEKTİ

Büyük bir üstünlükle oynayan Real Madrid, 64. dakikada Rodrygo'nun golüyle Barcelona'nın ümitlerini bitirdi.

ARDA OYUNA GİREMEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den yine şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı.

13. KEZ KAZANDILAR

Ezeli rakibi Barcelona'ya sahayı dar eden Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla birlikte 13. defa İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.