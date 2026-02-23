Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a 'Maymun' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu.
UEFA, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ''Maymun'' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Arjantinli orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni'ye "Ayrıştırıcı tutumlar" nedeniyle geçici olarak 1 maç ceza verdiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Prestianni'ye geçici men cezası verildiği ve Arjantinli futbolcu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Real Madrid'in rövanşta Benfica'yı sahasında ağırlayacağı zorlu mücadele 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.
Son Dakika › Spor › Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?