Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Vinicius Junior\'a \'\'Maymun\'\' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni\'nin cezası belli oldu
23.02.2026 17:44  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vinicius Junior\'a \'\'Maymun\'\' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni\'nin cezası belli oldu
Haber Videosu

UEFA, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'ye, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a 'Maymun' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası üzerine 'Ayrıştırıcı tutumlar' nedeniyle 1 maçlık geçici ceza verdi.

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a 'Maymun' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu.

GEÇİCİ OLARAK 1 MAÇ CEZA

UEFA, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ''Maymun'' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Arjantinli orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni'ye "Ayrıştırıcı tutumlar" nedeniyle geçici olarak 1 maç ceza verdiğini duyurdu.

RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

UEFA'dan yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Prestianni'ye geçici men cezası verildiği ve Arjantinli futbolcu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İKİNCİ MAÇ REAL MADRID'IN SAHASINDA

Real Madrid'in rövanşta Benfica'yı sahasında ağırlayacağı zorlu mücadele 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

Vinicius Junior, Real Madrid, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda
Galatasaray’a Osimhen’den müjde Galatasaray'a Osimhen'den müjde
Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:04:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.