Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu - Son Dakika
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Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu

Romanya'nın eski milli futbolcusu Viorel Moldovan, Rapid Bükreş kulübünün yeni başkanı olarak atandı. Moldovan, hedeflerine ulaşacak rekabetçi bir takım kurmayı ve taraftarlarıyla birlikte olmayı amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'de de forma giyen Moldovan, sarı-lacivertli kulüple 59 maçta 34 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.

10.06.2024 21:36
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Romanyalı eski futbolcu Viorel Moldovan, Rumen kulüplerinden Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.

Romanya'nın eski milli futbolcusu Viorel Moldovan, Rapid Bükreş kulübünün yeni başkanı olduğu duyuruldu. Moldovan, Rapid Bükreş gibi bir kulübün başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, hedeflerine ulaşacak rekabetçi bir takım kuracaklarını ve taraftarları da yanlarında hissetmek istediklerini söyledi.

Futbolculuğunda da Rapid Bükreş forması giyen Viorel Moldovan; Nantes, Servette, Coventry City gibi kulüplerde de top koşturdu. 1998 ile 2000 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen 51 yaşındaki Moldovan, sarı-lacivertli kulüple 59 maçta 34 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Auxerre, Chindia ve Petrolul'u çalıştıran Moldovan, 2021 yılından bu yana takım çalıştırmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu - Son Dakika

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