Virtus Bologna'ya Ivanovic Atandı

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İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Dusko Ivanovic getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Luca Banchi'nin istifa ettiği belirtilirken yerine Dusko Ivanovic ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ivanovic, kariyeri boyunca Limoges, Baskonia, Barcelona, Panathinaikos, Khimki, Beşiktaş ve Kızılyıldız'da çalıştı.

Avrupa Ligi'nde 398 karşılaşmaya çıkan 67 yaşındaki Ivanovic, Zeljko Obradovic (540), Ettore Messina (483) ve Ergin Ataman'dan (440) sonra organizasyon tarihinin en fazla maça çıkan 4. başantrenörü konumunda bulunuyor.

Başantrenörlük kariyerindeki Avrupa Ligi maçlarında 220 galibiyet alan Karadağlı çalıştırıcı Ivanovic, 178 mağlubiyet yaşadı.

Eylül 2023'te takımın başına geçen İtalyan Banchi yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Virtus Segafredo Bologna, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle son sırada yer aldı.