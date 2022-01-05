Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı

Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.

TEKLİF GİTTİ

61Saat'in haberine göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Marcelo cephesinden Trabzonspor'a, "Şimdilik düşünmüyoruz ama sezon sonunda görüşebiliriz" cevabı geldi. Trazonspor'un önerdiği rakamı Marcelo'nun olumlu karşıladığı belirtildi.