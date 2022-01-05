Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.
61Saat'in haberine göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.
Marcelo cephesinden Trabzonspor'a, "Şimdilik düşünmüyoruz ama sezon sonunda görüşebiliriz" cevabı geldi. Trazonspor'un önerdiği rakamı Marcelo'nun olumlu karşıladığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı - Son Dakika Spor