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Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim - Son Dakika

Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim

29.11.2021 23:50

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra tepkilerin merkezinde olan teknik direktör Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler, istediklerini söyleyebilirler. Burada hoca benim. Değişikliklere ben karar veririm" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon derbi galibiyetiyle biraz nefes alan Fenerbahçe, Göztepe beraberliği yeniden başa sardı. Göztepe beraberliğinin ardından eleştirilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK"

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştı. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarıda kaliteli bir oyun oynadık. İlk yarının sonucu adil değildi. Rakibimizin attığı gol ofsayttı fakat yeni kural gereği hakemler pozisyon gereği sonuna kadar oynatmak durumunda kalıyor. Kural bu şekilde. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik. Maç içerisinde oyun kalitesi azaldı. Oyun çok durdu. Hakemler üzerinde de baskı vardı. Faul üstüne faul vardı. Sahada tartışmalar oldu. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdik.

"DEĞİŞİKLİKLERE BEN KARAR VERİRİM"

Değişiklikleri ben yapıyorum. Sonuçta bu takımın hocası benim. Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor. Değişiklik yaparken amacım savunma ve ofansta daha iyi olmak. Maç bir yerden sonra kumara döndü. Golü atabilirdik de, yiyebilirdik de. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. İlk yarıda savunmada gösterdikleri diriliği ikinci yarı gösteremediler. Ben de müdahale etmek durumunda kaldım. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. Amacımız buydu tabii ki. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler, istediklerini söyleyebilirler. Burada hoca benim. Değişikliklere ben karar veririm. İrfan Can'ın tepkisini görmedim. Çok da normal. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Ben de bu takımın hocasıyım. Oyun içerisinde kim girmeli, kim çıkmalı kararını vermek benim görevim.

"HAFTADA BİR MAÇ YAPSAK İŞLER DAHA KOLAY OLURDU"

Bizim şu anda yapmamız gereken üstteki takımların da puanlarına bakmak zorundayız. Maçlarımızı oynayıp üstteki takımların ne yapacağına bakmalıyız. Haftada 1 maç yapsak işler daha kolay olurdu. Galatasaray maçı sonrası Avrupa'ya gidip bu maça çıktık. Bu tür takvimlerde toparlanmak kolay olmuyor. Haftada 1 oynasak, 90 dakika istediğimiz oyunu oynayabilirdik. Oyuncularım yine de karakter koydu. Büyük bir fark var evet ama ligde de oynanacak çok maç var.

Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim

Serdar Dursun, Fenerbahçe, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim - Son Dakika Spor


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