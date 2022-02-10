Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Sezon başında Fenerbahçe'de göreve başlayan ancak ligin ilk yarısını göremeyen Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; İran asıllı menajer Kia Joorabchian, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor" dedi.

"ÇOK CİDDİ GELİRİ VAR"

Joorabchian, yaptığı açıklamanın devamında, "Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net. Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor" ifadelerini kullandı.

EVERTON İSTEDİ

Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'a hoca olmaya çok yakındı ancak taraftar veto etti. Portekizli hocanın Brezilya'da kariyerine devam edeceği konuşuluyor.