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Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası! - Son Dakika

Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!

10.02.2022 11:01

20 Aralık 2021'de Fenerbahçe'deki görevine son verilen Vitor Pereira için menajer Kia Joorabchian bomba bir iddia ortaya attı. Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'den ayrılmasına rağmen maaş almaya devam ettiği öne sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe'de göreve başlayan ancak ligin ilk yarısını göremeyen Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; İran asıllı menajer Kia Joorabchian, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor" dedi.

Vitor Pereira hakkında olay iddia! Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor

"ÇOK CİDDİ GELİRİ VAR"

Joorabchian, yaptığı açıklamanın devamında, "Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net. Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor" ifadelerini kullandı.

EVERTON İSTEDİ

Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'a hoca olmaya çok yakındı ancak taraftar veto etti. Portekizli hocanın Brezilya'da kariyerine devam edeceği konuşuluyor.

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Fenerbahçe, Fotomaç, İran, Kia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası! - Son Dakika Spor


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