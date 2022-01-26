Üye Girişi
Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı - Son Dakika

Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı

26.01.2022 14:36

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yle yolları ayırmasından sonra Everton'ın başına geçeceği iddiaları İngiltere'yi karıştırdı. Portekizli hocayı yeni teknik direktör olarak istemeyen İngiliz ekibinin taraftarları stat duvarlarına Pereira'yı değil, Lampard'ı istediklerini belirten yazılar yazarak tepkilerini gösterdi.

Fenerbahçe'yle sezona büyük umutlarla başlayan Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalmasının ardından takımdan gönderilmişti. Portekizli hocanın, Premier Lig ekibi Everton'ın başına geçirileceği haberlerinin çıkmasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları isyan bayrağını açtı.

TAKIMIN BAŞINA VITOR PEREIRA'YI GETİRMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, teknik direktörlük için Rooney, Roberto Martinez, Lampard ve Vitor Pereira'yla görüşme gerçekleştirdi. Pereira'dan oldukça etkilenen Moshiri, takımın başına Portekizli hocayı getirmekte karar kıldı.

Vitor Pereira, İngiltere'de kriz çıkardı! Ayaklanan taraftarlardan stat duvarına olay yazı

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Everton taraftarı ise Moshiri'nin bu kararı karşısında çileden çıktı. Stat duvarlarına "Pereira out, Lampard in" yazan taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti. Bu tepkiler üzerine İngiliz ekibinin takımı Vitor Pereira'ya teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

YORUMLAR
500

Premier Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı - Son Dakika Spor


Trabzonspor durdurulamıyor! Anadolu ekibinin 3 futbolcusunu da transfer ettiler Trabzonspor durdurulamıyor! Anadolu ekibinin 3 futbolcusunu da transfer ettiler         
21:26
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı         
21:16
Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor         
18:16
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
21:19 Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
21:16 Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
21:07 Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük
20:33 Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken hamle!
20:28 Karın 8 metreyi bulduğu Gümüşhane'de rahatsızlanan köy muhtarı, 11 saat sonra kurtarıldı
20:21 Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın tepkisini çeken yıldızla yollar ayrıldı
20:01 Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi
19:59 Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
19:28 Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 21:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement