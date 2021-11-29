- Vitor Pereira: "Ligde oynanacak çok maç var"

İZMİR - Göztepe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Haftada bir maç oynasaydık işler daha kolay olurdu. Ligde oynanacak çok maç var" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ilk yarısında kaliteli bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "İlk yarı istediğimiz boşlukları bulduk. İlk yarı kalemizde gol görerek içeri girdik. İlk yarı için adil bir sonuç değildi. İkinci yarı pozisyonlar ürettik ve beraberliği yakaladık. İkinci yarının sonuna doğru oyun her iki takım için de kumara döndü. İki takım da kontrolü kaybetti. Maçın kalitesi azaldı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarı oynadığımız oyunu yakalamak istedik. Oyuncularım bugün savaştılar, koştular ve maçı istediler" dedi.

Maçları oynayıp ligdeki rakiplerinin durumuna bakmaları gerektiğini söyleyen Pereira, "Şu anda yapmamız gereken şey ligde üstümüzde bulunan takımların durumuna bakmak. Haftada bir maç oynasak işler kolay olurdu. Galatasaray maçı sonrası Avrupa maçı oynadık. Hemen toplanıp bu maça hazırlandık. Haftada bir maç yapıyor olsaydık daha kolay olurdu. Ligde oynanacak çok maç var" diye konuştu.

İrfan Can'ın oyundan alındığı sırada tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, İrfan Can'ın tepkisini görmediğini söyleyen Pereira, "Tepki gösterdiyse de normaldir. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Oyuncuların hangisinin girip hangisinin çıkacağına karar vermek benim görevim" dedi.