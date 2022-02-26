Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor - Son Dakika
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Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor

26.02.2022 00:07
Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştırmaya başlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın son hali dikkat çekti. Tecrübeli hocanın oldukça gençleşmiş görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor" yorumlarını yaptı.

Fenerbahçe'yle 2. döneminde hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians'ın yeni hocası oldu. Brezilya ekibiyle Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli hocanın son hali futbolseverlerin oldukça beğenisini kazandı.

"FENERBAHÇE İNSANI YAŞLANDIRIYOR"

Aralık 2022'ye kadar Brezilya ekibi Corinthians'la sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ekibiyle Brezilya'ya gitti. Basın mensuplarına poz veren deneyimli hocanın oldukça gençleşmiş görüntüsü büyük dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın son hali için "Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor" dedi.

Görenler hayrete düştü! Vitor Pereira'nın son hali herkese aynı yorumu yaptırdı
Görenler hayrete düştü! Vitor Pereira'nın son hali herkese aynı yorumu yaptırdı
Görenler hayrete düştü! Vitor Pereira'nın son hali herkese aynı yorumu yaptırdı
Görenler hayrete düştü! Vitor Pereira'nın son hali herkese aynı yorumu yaptırdı
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Fenerbahçe, Brezilya, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor - Son Dakika
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