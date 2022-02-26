Fenerbahçe'yle 2. döneminde hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians'ın yeni hocası oldu. Brezilya ekibiyle Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli hocanın son hali futbolseverlerin oldukça beğenisini kazandı.
Aralık 2022'ye kadar Brezilya ekibi Corinthians'la sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ekibiyle Brezilya'ya gitti. Basın mensuplarına poz veren deneyimli hocanın oldukça gençleşmiş görüntüsü büyük dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın son hali için "Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor" dedi.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor - Son Dakika