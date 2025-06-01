Premier Lig'de kötü bir sezonu geride kalan Manchester United, gelecek sezon üst sıralarda yer almayı hedeflerken transferde de ilk bombayı patlattı.
İngiliz devi, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Matheus Cunha'nın transferini açıkladı. Manchester United, bu transfer için Wolves'e 74.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşme süresi yapılan açıklamada belirtilmedi.
Premier Lig'de bu sezon 33 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız golcü, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Cunha'nın piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'nın yıldızı Matheus Cunha, 74.1 milyon euro bedelle Manchester United'da - Son Dakika
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