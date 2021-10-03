Üye Girişi
Vitor Pereira: "Toplamda 10 sakatlık yaşadık ama biz yine ligde lideriz" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Toplamda 10 sakatlık yaşadık ama biz yine ligde lideriz"

03.10.2021 19:17
Vitor Pereira:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yaşadıkları yoğun maç temposu ve süreç ile ilgili, "Toplamda 10 sakatlık ama biz yine ligde lider pozisyondayız. Bu kadar sakatlık yaşanılan dönemde özveri yaptık. Bazı oyuncular daha fazla oynamak durumunda kaldı" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yaşadıkları yoğun maç temposu ve süreç ile ilgili, "Toplamda 10 sakatlık ama biz yine ligde lider pozisyondayız. Bu kadar sakatlık yaşanılan dönemde özveri yaptık. Bazı oyuncular daha fazla oynamak durumunda kaldı" diye konuştu. Portekizli teknik adam ayrıca önceliklerinin lig olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesinin kendileri açısından zor olduğunu ifade ederek, "Çok kısa sürede 7 maç üst üste onamıştık. Bazı oyuncuların bu maçların hepsinde oynamak durumundaydı. 3 gün önce alınan skoru düşündüğümüzde bu maç zor olacaktı. 2-0'ı yakaladık, biraz rahatlık getirdi takıma. Kasımpaşa'nın atmış olduğu golden önce 2 tane net pozisyon var. Birini değerlendirsen 3. gol bizi kopartacaktı maçtan. Kasımpaşa son ana kadar mücadele etti. Bizim bazı anlarda sahada acı çekmemiz gerekti. Önemli olan 3 puandı. Taraftarlarımızın da yardımıyla bugün ki 3 puanı aldık. Milli arada biraz dinleneceğiz, sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Umarım milli aradan sonra daha fazla opsiyonum olur" dedi.

"Toplamda 10 sakatlık yaşadık ama biz yine ligde lideriz"

Basın toplantısı esnasında aldığı notlara değinen Pereira, "Kalemi şu yüzden elime aldım. Oyuncuların isimleri için. Bugüne kadar Serdar Dursun, Pelkas, Sosa, İrfan Can, Zajc, Tisserand, Nazım, Serdar Aziz Novak ve birkaç zaman Ferdi sakatlık yaşadı. Toplamda 10 sakatlık ama biz yine ligde lider pozisyondayız. Bu kadar sakatlık yaşanılan dönemde özveri yaptık. Bazı oyuncular daha fazla oynamak durumunda kaldı. Avrupa da yarışan takımlar hafta ortası maç yapıyor ve bu maçlar fiziksel ve mental anlamda zorluk gerektiren maçlar. Böyle bir dönemden çıktığınızda 7 tane üst seviye maçı oynadığınızda büyük bir özveri yapmanız gerekir. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum takım ruhundan dolayı. Şuanda lideriz bunun bir anlamı yok şuanda ama bu dönemde de tabelanın ortasında olmaktansa birinci olmak iyidir. Biz bu Avrupa maçlarını oynamasaydık 5 puanı kaybetmezdik. Bu yoğunlukta puan kaybetmek normal" şeklinde konuştu.

Vitor Pereira son olarak, 4 kaybettiği müsabakadan hangisini değiştirmek istediği şeklinde yöneltilen soruya, "Olympiakos maçını değiştirme isterdim. Kariyerimde ilk defa evimde 3-0 yenildim. Başka bir maç hatırlamıyorum 3-0 yenildiğim. Deplasmanda Manchester City'e 3-0 yenilmiştim ama başka bir maç böyle olmadı. Önceliğimiz lig" cevabını verdi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: 'Toplamda 10 sakatlık yaşadık ama biz yine ligde lideriz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı 20:05 Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe 19:40 Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt 19:30 Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt
45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 18:21 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor 17:41 Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 17:30 ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 17:24 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı         
20:07
İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar         
19:49
Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü         
19:08
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti         
18:20
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler         
18:03
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
"İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilen Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi         
17:13
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 20:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Vitor Pereira: "Toplamda 10 sakatlık yaşadık ama biz yine ligde lideriz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement