Vlahovic Beşiktaş'ta İlk Maçını Oynadı - Son Dakika
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Vlahovic Beşiktaş'ta İlk Maçını Oynadı

Vlahovic Beşiktaş\'ta İlk Maçını Oynadı
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Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçında ilk kez forma giydi, takım 3-0 galip geldi.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayı ilk kez Kauno Zalgiris maçında sırtına geçirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Bu mücadelede yeni transfer Dusan Vlahovic de ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Vlahovic, 60. dakikada Oh'un yerine dahil oldu.

Beşiktaş taraftarı da uzun süre golcü oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.

Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmiş, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda yer almamıştı.

Kaynak: İHA

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