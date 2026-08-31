Vlahovic\'ten Beşiktaş\'ta İlk Hat-trick

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Çorum FK'ya karşı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti. 43. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki golcü, 59. ve 66. dakikalarda da ağları sarsarak Beşiktaş'da ilk kez hat-trick yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Vlahovic, 71. dakikada yerini Hyeon-Gyu Oh'a bıraktı.