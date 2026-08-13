Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
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Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelişi sonrası Sırp golcünün geçmişte ortaya çıkan görüntüleri yeniden dikkat çekti. Görüntülerde, Vlahovic'in Juventus forması giydiği dönemde bir otelde beş eskortla birlikte olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelmesinin ardından Sırp yıldızın geçmişte özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan görüntüleri yeniden dikkat çekti.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Vlahovic'in Juventus'ta forma giydiği döneme ait olduğu belirtilen görüntülerde, yıldız futbolcunun bir otelde beş eskortla birlikte olduğu iddia edilmişti.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER 2023 TARİHLİ

Söz konusu görüntülerde tarihin 29 Mayıs 2023 olduğu görülüyor. Vlahovic, o dönemde Juventus forması giyiyordu. Sırp santrfor, Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede İtalyan ekibinin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

VLAHOVIC AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Vlahovic, söz konusu iddialar ve görüntülerle ilgili o dönemde herhangi bir açıklama yapmamıştı. Aradan geçen sürenin ardından Sırp yıldızın Beşiktaş'a transfer olması ve İstanbul'a gelmesiyle birlikte geçmişte ortaya çıkan bu görüntüler yeniden dikkat çekti.

Juventus, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ahmet SİPAHİ Ahmet SİPAHİ:
    bu haberi yapanlardan biri o 5 kişiden biri mi ? 3 2 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Bize ne sana ne adam sahada oynuyomu oynamıyomu bizi o kısmı ilgilendiriyo 4 1 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    himmetsaray yine devrede 1 1 Yanıtla
  • bayram cevik bayram cevik:
    Oooooo tam yerine gelmiş o zaman İstanbul geceleri yanacak bu sezon 0 1 Yanıtla
  • asla pes etme hayata , asla pes etme hayata ,:
    Adam bekar topunu oynadıktan sonra istediğyle istediğini yapar kime ne 0 0 Yanıtla
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