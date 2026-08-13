Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelmesinin ardından Sırp yıldızın geçmişte özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan görüntüleri yeniden dikkat çekti.

Vlahovic'in Juventus'ta forma giydiği döneme ait olduğu belirtilen görüntülerde, yıldız futbolcunun bir otelde beş eskortla birlikte olduğu iddia edilmişti.

GÖRÜNTÜLER 2023 TARİHLİ

Söz konusu görüntülerde tarihin 29 Mayıs 2023 olduğu görülüyor. Vlahovic, o dönemde Juventus forması giyiyordu. Sırp santrfor, Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede İtalyan ekibinin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

VLAHOVIC AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Vlahovic, söz konusu iddialar ve görüntülerle ilgili o dönemde herhangi bir açıklama yapmamıştı. Aradan geçen sürenin ardından Sırp yıldızın Beşiktaş'a transfer olması ve İstanbul'a gelmesiyle birlikte geçmişte ortaya çıkan bu görüntüler yeniden dikkat çekti.