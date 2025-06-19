Vodafone, 2025 VNL Kadınlar Etabı İçin Teknolojik Destek Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vodafone, 2025 VNL Kadınlar Etabı İçin Teknolojik Destek Verecek

Vodafone, 2025 VNL Kadınlar Etabı İçin Teknolojik Destek Verecek
19.06.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volleyball World, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde Vodafone ile işbirliğini yenileyerek 5G teknolojisi sunacak.

Volleyball World 2025 Voleybol Milletler Ligi Kadınlar Türkiye etabı için Vodafone ile işbirliğini yeniledi. Operatör, İstanbul'daki karşılaşmalarda hakem teknolojileri, canlı istatistikler ve küresel taraftar deneyimi için gelişmiş 5G teknoloji çözümleri sunuyor.

Volleyball World, 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar 2. hafta maçları için Vodafone ile işbirliğinin yenilendiğini duyurdu. Geçen yıl Antalya'daki işbirliğinin başarısının ardından, operatör bir kez daha Challenge sistemi operasyonları, servis ve smaç hızlarının takibi gibi önemli maç işlevleri için yüksek performanslı 5G şebekesi üzerinden teknolojik destek sağlıyor. Bu kurulum, gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün kılarken taraftarları aksiyona her zamankinden daha yakın hale getirdi.

Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke şunları söyledi:

"Vodafone, voleybolu dünya çapındaki taraftarlarla buluşturma şeklimizi dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri, her oyunu, puanı ve performans istatistiğini izlemek için en son maç teknolojilerini kullanarak geçen yıl rekor kıran bir Voleybol Milletler Ligi'nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz."

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,

"Şirket olarak, Voleybol Milletler Ligi'nin Türkiye etabı maçlarında kullanılacak ileri maç teknolojilerini sahipleniyoruz. BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G'yi Sinan Erdem Spor Salonu'na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu yıl Milletler Ligi'nde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırıyoruz. Anlık olarak oluşturulan bu istatistik ve ölçümler, 5G desteği sayesinde eş zamanlı olarak dünya genelindeki yayıncılara ulaştırılıyor" şeklinde konuştu.

Geçen sezon 751 bin seyirci ağırlandı

Yapılan açıklamaya göre yeni işbirliği, bugüne kadarki en başarılı Voleybol Milletler Ligi'ne işaret eden ve rekor kıran 2024 sezonunun ardından geldi. Geçen sezon Ön Eleme Aşaması'nda hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında 751 bin seyirci ağırlanarak, 2023'e göre yüzde 13'lük artış kaydedildi. VBTV'de canlı maç izleme oranı yüzde 21 artarken, Türkiye'de Antalya'daki iç saha maçlarının biletleri tamamen tükendi. Türkiye'deki yayın rakamları da aynı derecede etkileyici oldu. TRT SPOR'da yayınlanan ABD - Türkiye kadınlar maçı 804 bin izleyici çekerek 2024 yılında TRT kanalında en çok izlenen ikinci canlı spor yayını oldu. Toplam yurt içi izleyici sayısı 11,3 milyona ulaşırken, ulusal çapta 240 saatten fazla canlı voleybol yayını yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Voleybol, Vodafone, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vodafone, 2025 VNL Kadınlar Etabı İçin Teknolojik Destek Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:20:22. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone, 2025 VNL Kadınlar Etabı İçin Teknolojik Destek Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.