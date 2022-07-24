Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali - Son Dakika
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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali

24.07.2022 21:30
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali

Salon: TJ SlaviaHakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui (Bonafede, Amoruso, Coba)Türkiye: Defne Devrim, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğuz, Bianka İlayda Mumcular, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet,...

Salon: TJ Slavia

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)

İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui (Bonafede, Amoruso, Coba)

Türkiye: Defne Devrim, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğuz, Bianka İlayda Mumcular, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Ece Esepaşa, Talya Olcay, Eylül Boztepe, Simge Özbey)

Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22

Süre: 92 dakika (20, 24, 24, 24)

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Çekya'nın Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kaybeden milliler, ikinci seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-22 alan İtalya, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip ise bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

YORUMLAR
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi
Kaynak: AA

Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali - Son Dakika
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