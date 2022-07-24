Ay-yıldızlı ekip ise bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finali - Son Dakika

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