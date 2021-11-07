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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

07.11.2021 16:21
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema KayıkçıBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Turgay Doğan, Alper Omurca)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: İlker Esin, Kadir Cin,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Turgay Doğan, Alper Omurca)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: İlker Esin, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Çağatay Zeka Kır, Axyutin, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Umut Durur)

Setler: 25-17, 28-30, 25-16, 25-17

Süre: 121 dakika (31, 39, 25, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Bingöl Solhanspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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