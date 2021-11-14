Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: ŞırnakHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin OkutmuşCİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Lukas Divis, Umut Demir, Osmany Urıarte, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan (Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Selim Demir, Emin Gök,Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet,...

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